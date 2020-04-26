26 Nisan 2020, Pazar

FUTBOL

Cenk Tosun'dan anlamlı haraket

Cenk Tosun'dan anlamlı haraket
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

ekiplerinden Everton'da forma giyen milli yıldız , sağlık çalışanlarına destek verdi. Bir sağlık çalışanın paylaşımını alıntılayan milli yıldız "Hakkınızı ödeyemeyiz. Sizlere minnettarız" ifadelerini kullandı.

ekiplerinden Everton formasını terleten anlamlı bir paylaşımda bulundu. Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle çalışan bir sağlık personeline teşekkür eden Cenk Tosun'un paylaşımı alkış topladı.

Giydiği kıyafet üzerine Cenk Tosun'un ismini ve 'ta giydiği forma numarasını yazan sağlık çalışanının paylaşımını alıntılayan Cenk Tosun "Hakkınızı ödeyemeyiz. Sizlere minnettarız" mesajı verdi.

İşte Cenk Tosun'un o paylaşımı;


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