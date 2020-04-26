26 Nisan 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Cenk Tosun'dan anlamlı haraket
İngiltere Premier League ekiplerinden Everton'da forma giyen milli yıldız Cenk Tosun, sağlık çalışanlarına destek verdi. Bir sağlık çalışanın paylaşımını alıntılayan milli yıldız "Hakkınızı ödeyemeyiz. Sizlere minnettarız" ifadelerini kullandı.
İngiltere Premier League ekiplerinden Everton formasını terleten Cenk Tosun anlamlı bir paylaşımda bulundu. Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle çalışan bir sağlık personeline teşekkür eden Cenk Tosun'un paylaşımı alkış topladı.
Giydiği kıyafet üzerine Cenk Tosun'un ismini ve Beşiktaş'ta giydiği forma numarasını yazan sağlık çalışanının paylaşımını alıntılayan Cenk Tosun "Hakkınızı ödeyemeyiz. Sizlere minnettarız" mesajı verdi.
İşte Cenk Tosun'un o paylaşımı;
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...