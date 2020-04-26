Cenk Tosun'dan anlamlı haraket

İngiltere Premier League ekiplerinden Everton'da forma giyen milli yıldız Cenk Tosun, sağlık çalışanlarına destek verdi. Bir sağlık çalışanın paylaşımını alıntılayan milli yıldız "Hakkınızı ödeyemeyiz. Sizlere minnettarız" ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier League ekiplerinden Everton formasını terleten Cenk Tosun anlamlı bir paylaşımda bulundu. Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle çalışan bir sağlık personeline teşekkür eden Cenk Tosun'un paylaşımı alkış topladı.

Giydiği kıyafet üzerine Cenk Tosun'un ismini ve Beşiktaş'ta giydiği forma numarasını yazan sağlık çalışanının paylaşımını alıntılayan Cenk Tosun "Hakkınızı ödeyemeyiz. Sizlere minnettarız" mesajı verdi.

İşte Cenk Tosun'un o paylaşımı;





DİĞER