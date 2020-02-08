08 Şubat 2020, Cumartesi

FUTBOL

Milliler tatamide

Milliler tatamide
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Judo , 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Paris Grand Slam Turnuvası'nda mücadele edecek. Organizasyonda toplam 740 judocu tatamiye çıkacak.

Judo , 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Paris Grand Slam Turnuvası'nda mücadele edecek. Organizasyonda toplam 740 judocu tatamiye çıkacak. Türkiye, turnuvaya 5 kadın ve 8 erkek toplam 13 milli judocu ile katılacak.

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