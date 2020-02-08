Milliler tatamide

Judo Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Paris Grand Slam Turnuvası'nda mücadele edecek. Organizasyonda toplam 740 judocu tatamiye çıkacak.

Judo Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Paris Grand Slam Turnuvası'nda mücadele edecek. Organizasyonda toplam 740 judocu tatamiye çıkacak. Türkiye, turnuvaya 5 kadın ve 8 erkek toplam 13 milli judocu ile katılacak.