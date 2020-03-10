Arda Turan'dan halı saha açıklaması

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshetmesinin ardından herhangi bir kulüple anlaşmayan Arda Turan'ın halı sahada futbol oynadığı görüntüler gündem oldu. Tecrübeli oyuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynarım. Becerebilene tavsiye de ederim." ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde Başakşehir ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan ancak Mustafa Cengiz'in vetosu sonrası sarı-kırmızılı takıma transferi gerçekleşmeyen Arda Turan yeniden gündem oldu. Kış transfer döneminde herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan tecrübeli futbolcunun halı sahadaki görüntüleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi.

33 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Arda Turan, "Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Yeni bir şey değil... Çok da severim, becerebilene tavsiye de ederim." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:





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