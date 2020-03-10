10 Mart 2020, Salı

FUTBOL

Arda Turan'dan halı saha açıklaması

Arda Turan'dan halı saha açıklaması
FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.03.2020

ile sözleşmesini feshetmesinin ardından herhangi bir kulüple anlaşmayan 'ın halı sahada oynadığı görüntüler gündem oldu. Tecrübeli oyuncu, konuyla ilgili hesabından yaptığı açıklamada "Futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynarım. Becerebilene tavsiye de ederim." ifadelerini kullandı.

Ara döneminde Başakşehir ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından 'a transfer olacağı konuşulan ancak 'in vetosu sonrası sarı-kırmızılı takıma transferi gerçekleşmeyen yeniden gündem oldu. Kış transfer döneminde herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan tecrübeli futbolcunun halı sahadaki görüntüleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi.

33 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili hesabından bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Arda Turan, "Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Yeni bir şey değil... Çok da severim, becerebilene tavsiye de ederim." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


İşte Arda Turan'ın halı sahada attığı müthiş gol! haberin devamı

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