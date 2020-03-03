04 Mart 2020, Çarşamba

FUTBOL

Milli Takım'a Cenk Tosun'dan kötü haber!

Milli Takım'a Cenk Tosun'dan kötü haber!
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 Giriş Tarihi: 04.03.2020

İngiltere'de forması giyen , antrenmanda dizinden sakatlandı. The Athletic'in haberine göre 28 yaşındaki forvet EURO 2020'yi kaçırabilir.

İngiltere premier Lig ekibi 'ta forma giyen sakatlandı. Milli oyuncunun dün yapılan idmanda dizinden sakatlandığı öğrenildi. Crystal palace'ın MR sonucunu beklediği kaydedilirken, Cenk'in sakatlığının ciddi olduğu iddia edildi.

Milli oyuncunun sezonu kapattığı, EURO 2020'yi de kaçırabileceği gelen bilgiler arasında. Avrupa Şampiyonası elemelerinde Milli Takım forması giyen isimlerden, Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı da sezonu kapatmalarına neden olan sakatlıklar yaşamıştı.

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