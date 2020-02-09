Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi!
Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.
Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak.
Ayrıca yine olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de hafta sonu oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalar şöyle:
TFF 1. Lig
Giresunspor - İstanbulspor
TFF 2. Lig
Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor
Gümüşhanespor - Başkent Akademi FK
TFF 3. Lig
Yomraspor - Serik Belediyespor
Fatsa Belediyespor - Kozan Spor FK
Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor
Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK
Almanya, Belçika ve Hollanda'da bugün oynanması beklenen mücadeleler, kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Ertelenen karşılaşmalar şu şekilde:
B.Mönchengladbach-Köln (Almanya)
Liege-Brugge (Belçika)
Antwerp-Genk (Belçika)
Beveren-Kortrijk (Belçika)
Westerlo-Lokeren (Belçika)
Utrecht-Ajax (Hollanda)
AZ Alkmaar-Feyenoord (Holanda)
S. Rotterdam-A.D Haag (Hollanda)
Emmen-Twente (Hollanda)
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