09 Şubat 2020, Pazar

FUTBOL

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi!

Süper Lig karşılaşması ertelendi!
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 Giriş Tarihi: 09.02.2020

Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak.

Ayrıca yine olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de hafta sonu oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalar şöyle:

TFF 1. Lig

Giresunspor - İstanbulspor

TFF 2. Lig

Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor
Gümüşhanespor - Başkent Akademi FK

TFF 3. Lig

Yomraspor - Serik Belediyespor
Fatsa Belediyespor - Kozan Spor FK
Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor
Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK

, ve 'da bugün oynanması beklenen mücadeleler, kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ertelenen karşılaşmalar şu şekilde:

B.Mönchengladbach-Köln (Almanya)
Liege-Brugge (Belçika)
Antwerp-Genk (Belçika)
Beveren-Kortrijk (Belçika)
Westerlo-Lokeren (Belçika)
Utrecht-Ajax (Hollanda)
AZ Alkmaar-Feyenoord (Holanda)
S. Rotterdam-A.D Haag (Hollanda)
Emmen-Twente (Hollanda)

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