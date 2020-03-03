03 Mart 2020, Salı

FUTBOL

TFF Başkanı Nihat Özdemir Alman mevkidaşı Fritz Keller ile bir araya geldi

Nihat Özdemir Alman mevkidaşı ile bir araya geldi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Başkanı , Almanya Futbol Federasyonu Başkanı bir araya geldi. 'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nın başkenti Amsterdam'daki 44. Kongresi'nin ardından gerçekleşen buluşmada; TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, genel sekreter Kadir Kardaş ile Almanya Futbol Federasyonundan 1. başkan vekili Rainer Koch ve genel sekreter Friedrich Curtius yer aldı.

Bundan sonraki süreçte birçok alanda iş birliği yapma kararı alınırken, 'nin davetiyle önümüzdeki günlerde iki federasyonun temsilcileri 'da bir araya gelip iş birliğinin detaylarını belirleyecek.

Görüşme ve , birbirlerine Türkiye ve Almanya milli takım formalarını hediye etti.



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