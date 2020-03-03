03 Mart 2020, Salı
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TFF Başkanı Nihat Özdemir Alman mevkidaşı Fritz Keller ile bir araya geldi
Giriş Tarihi: 03.03.2020
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller bir araya geldi. TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki 44. UEFA Kongresi'nin ardından gerçekleşen buluşmada; TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, genel sekreter Kadir Kardaş ile Almanya Futbol Federasyonundan 1. başkan vekili Rainer Koch ve genel sekreter Friedrich Curtius yer aldı.
Bundan sonraki süreçte birçok alanda iş birliği yapma kararı alınırken, TFF'nin davetiyle önümüzdeki günlerde iki federasyonun temsilcileri İstanbul'da bir araya gelip iş birliğinin detaylarını belirleyecek.
Görüşme Nihat Özdemir ve Fritz Keller, birbirlerine Türkiye ve Almanya milli takım formalarını hediye etti.
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