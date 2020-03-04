04 Mart 2020, Çarşamba

FUTBOL

Futbola korona ayarı

Futbola korona ayarı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Amsterdam'daki Kongresi'nde gündem koronavirüstü. Genel sekreter Theodoridis, futbolun ertelenme olasılığıyla, yeni bir takvim üzerinde çalışacak bir grup kurulduğunu belirtti.

Amsterdam'daki Kongresi'nde gündem koronavirüstü. Genel sekreter Theodoridis, futbolun ertelenme olasılığıyla, yeni bir takvim üzerinde çalışacak bir grup kurulduğunu belirtti.

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