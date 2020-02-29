29 Şubat 2020, Cumartesi

FUTBOL

Hep birlikte Türkiye’yiz

Hep birlikte Türkiye’yiz
FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Futbolseverler, takımlarını yine yalnız bırakmadı Herkes tek sesti: Şehitler ölmez, vatan bölünmez.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Alanya depmasmanında 'ı yalnız bırakmadı. Kendileri için ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaşlılar, takımlarına destek verdiler. Ayrıca hem Alanya hem Beşiktaşlı futbolseverler, sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı atıp, kahraman Mehmekçik'e destek verdier. Öte yandan maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Üzerinde "Gök girsin, kızıl çıksın" yazılı büyük Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiye'yiz" yazılı pankart açıldı.
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