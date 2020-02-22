22 Şubat 2020, Cumartesi

FUTBOL

Dünyanın gözü İstanbul’da

Dünyanın gözü İstanbul’da
FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.02.2020

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finali için geri sayıma geçildi.

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finali için geri sayıma geçildi. Dev finale 100 gün kala dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin beklendiği 'İstanbul 20' için özel haberler ve bilgiler içeren web sitesi yayına açıldı. 1. Başkan Vekili , "2005'teki final gibi unutulmaz bir fırsat olmasını sağlamak için çalışıyoruz" dedi.
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