22 Şubat 2020, Cumartesi
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TFF’den etik talimatında değişiklik
Giriş Tarihi: 22.02.2020
TFF Yönetim Kurulu, son dönemde kulüp yöneticilerinin, futbol ortamını gerginliğe iten açıklamaları nedeniyle, bir dizi önlemler aldı.
TFF, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yaptı. Yönetim kurulunun yaptığı değişiklikle, futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ile yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirildi.
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