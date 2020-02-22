22 Şubat 2020, Cumartesi

FUTBOL

TFF’den etik talimatında değişiklik

TFF’den etik talimatında değişiklik
FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Yönetim Kurulu, son dönemde kulüp yöneticilerinin, ortamını gerginliğe iten açıklamaları nedeniyle, bir dizi önlemler aldı.

, Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yaptı. Yönetim kurulunun yaptığı değişiklikle, camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ile yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirildi.

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