20 Şubat 2020, Perşembe

FUTBOL

MAÇ SONUCU l Ludogorets 0 - 2 Inter l ÖZET İZLE

İnter avantajı kaptı!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.02.2020

futbolunun güçlü takımlarından Inter,   son 32 turu ilk maçında deplasmanda Bulgar ekibi Ludogorets'i 71. dakikada  ve 90+4'te 'nun (p) attığı gollerle 2-0 mağlup ederek son 16 yolunda avantaj yakalayan taraf oldu. Rövanş maçı Perşembe günü San Siro'da oynanacak.

son 32 turu ilk maçında Inter, Ludogorets'e konuk oldu.

TSİ 20.55'te başlayan ve Ludogorets Stadyumu'nd oynanan maçta Inter sahadan 2-0 galip ayrılarak tur yolunda avantaj yakaladı.

Inter'e galibiyeti getiren goller 71. dakikada ve 90+4'te 'dan (p) geldi.

Eriksen, Inter formasıyla ilk golünü atmayı başarmış oldu.

Rövanş karşılaşması Perşembe günü San Siro'da oynanacak.

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