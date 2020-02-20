20 Şubat 2020, Perşembe
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MAÇ SONUCU l Ludogorets 0 - 2 Inter l ÖZET İZLE
Giriş Tarihi: 20.02.2020
İtalya futbolunun güçlü takımlarından Inter, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Bulgar ekibi Ludogorets'i 71. dakikada Christian Eriksen ve 90+4'te Romelu Lukaku'nun (p) attığı gollerle 2-0 mağlup ederek son 16 yolunda avantaj yakalayan taraf oldu. Rövanş maçı 27 Şubat Perşembe günü San Siro'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Inter, Ludogorets'e konuk oldu.
TSİ 20.55'te başlayan ve Ludogorets Stadyumu'nd oynanan maçta Inter sahadan 2-0 galip ayrılarak tur yolunda avantaj yakaladı.
Inter'e galibiyeti getiren goller 71. dakikada Christian Eriksen ve 90+4'te Romelu Lukaku'dan (p) geldi.
Eriksen, Inter formasıyla ilk golünü atmayı başarmış oldu.
Rövanş karşılaşması 27 Şubat Perşembe günü San Siro'da oynanacak.
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