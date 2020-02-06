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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'Zorlu' açıklaması
Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 Giriş Tarihi: 06.02.2020
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, basın toplantısı düzenledi. Türk futbolunun gündemine değinen Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Zorlu'daki görüşmesine dair açıklamalarda da bulundu.
Özdemir'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Zorlu'daki meşhur görüşmeye gelelim. Ben TFF Başkanı Nihat Özdemir olarak tüm kulüp başkanlarımızla gerek Federasyon, gerek Zorlu, gerekse herhangi bir yerde görüşebilirim. Bunun bu kadar polemik yapılması kimseye fayda getirmez. Kamuoyu gündemini böyle şeylerle meşgul edeceğinize, Türk futboluyla ilgili projeleri tartışın."
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