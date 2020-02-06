06 Şubat 2020, Perşembe

FUTBOL

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'Zorlu' açıklaması

Nihat Özdemir'den 'Zorlu' açıklaması
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 Giriş Tarihi: 06.02.2020

Başkanı , basın toplantısı düzenledi. Türk futbolunun gündemine değinen Özdemir, Başkanı ile Zorlu'daki görüşmesine dair açıklamalarda da bulundu.

Özdemir'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Zorlu'daki meşhur görüşmeye gelelim. Ben TFF Başkanı Nihat Özdemir olarak tüm kulüp başkanlarımızla gerek Federasyon, gerek Zorlu, gerekse herhangi bir yerde görüşebilirim. Bunun bu kadar polemik yapılması kimseye fayda getirmez. Kamuoyu gündemini böyle şeylerle meşgul edeceğinize, Türk futboluyla ilgili projeleri tartışın."

MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten Zorlu açıklaması: Keşke Zorlu'da görüşmeseydik
Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve Zorlu göndermesi!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
CANLI | Özdemir'den F.Bahçe ve G.Saray'a flaş cevap! CANLI | Özdemir'den F.Bahçe ve G.Saray'a flaş cevap!
TFF ve kulüplerden çığ faciası için başsağlığı mesajı TFF ve kulüplerden çığ faciası için başsağlığı mesajı
Şenol Güneş: Küresel başarı lazım Şenol Güneş: Küresel başarı lazım
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör