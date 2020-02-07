Cüneyt Çakır: Çocukken gelirdik

Yenileme çalışması tamamlanan ve yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Burhan Felek Atletizm Stadı'nın erken misafirleri vardı.

FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yanı sıra milli atletler Alperen Acet ile Necati Er ve genç hakemler stat pistinde koşu yaptı. Tesisin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Cüneyt Çakır, "Küçüklüğümüzde gelir, yarışları seyrederdik. Sonrasında hakemliğe başladık" diye konuştu.