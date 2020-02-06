06 Şubat 2020, Perşembe

FUTBOL

TFF ve kulüplerden çığ faciası için başsağlığı mesajı

TFF ve kulüplerden çığ faciası için başsağlığı mesajı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.02.2020

ve kulüplerimiz, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasında vefat eden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayımladı.

'den yapılan açıklamada, "Çığ felaketinde yaşamını yitiren vatandaş ve askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve millletimize başsağlığı dileriz. Çığ altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmasını beklerken, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

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