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TFF ve kulüplerden çığ faciası için başsağlığı mesajı
Giriş Tarihi: 06.02.2020
TFF ve kulüplerimiz, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasında vefat eden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Çığ felaketinde yaşamını yitiren vatandaş ve askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve millletimize başsağlığı dileriz. Çığ altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmasını beklerken, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.
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