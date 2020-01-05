05 Ocak 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve Zorlu göndermesi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı camianın gündemindeki konular hakkında konuşurken, Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Basketbol Federasyonu'na yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 05.01.2020 19:45 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 19:57
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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve Zorlu göndermesi!


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a geri dönmesiyle ilgili konuşurken, son zamanlarda çok konuşulan Zorlu toplantısı için sert konuştu.

İşte Cengiz'in açıklamalarından satır başları...

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve Zorlu göndermesi!

Mustafa Cengiz: Bizi çok daha onurlandıran, taraftarımızı da sevindiren, Henry Onyekuru'nun dönmeyi şiddetle istemesi, bunu bulunduğu kulübe de açıkça beyan etmesidir.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve Zorlu göndermesi!

Henry Onyekuru diğer tekliflere dönüp bakmadı bile. Bu Galatasaray'ı bir araya getiren, bizi bir arada tutan ruh. Galatasaraylılık bir kültür, bir varlık bu anlamda. Camiamıza hayırlı olsun.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve Zorlu göndermesi!

ZORLU'YU UNUTTURMAYA ÇALIŞMAK İHANETTİR

Zorlu toplantısını unutturmaya çalışmak, övmek ihanettir. Bu toplantı özel bir büroda oldu ve kimseye haber verilmedi. MHK Başkanı diyor ki 'Ali Koç'u ikna ettim.' Zorlu'da yapılan toplantı doğru değildir ve yakışık almamıştır.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve Zorlu göndermesi!

Bir MHK Başkanı, bir kulüp başkanına hesap veremez, ikna etmeye çalışamaz. Zaten ikna olmadıklarını sonraki açıklamalarında gördük. TFF adil ve dürüst yarışma zemini hazırlamalı. TFF Başkanı böyle bir toplantıya koca MHK başkanını çağıramaz.

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