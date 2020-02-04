Kartallar İstanbul'da
Beşiktaş, sıradaki 7 maçının 6’sını İstanbul’da, birini ise Alanya’da oynayacak. Siyah-beyazlılar bu süreçte maksimum puanı toplayıp, zirve yarışından kopmamak istiyor.
Beşiktaş zorlu bir periyoda giriyor... Önümüzdeki 7 lig maçının 6'sını İstanbul'da 1'ini de Alanya'da oynayacak olan Sergen Yalçın'ın ekibi, bu süreçte maksimum puanı toplayıp zirve yarışına ortak olmak istiyor. Gaziantep, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını İstanbul'da oynayacak olan Beşiktaş, bir sonraki hafta ise Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın, bu zorlu periyodu aynı zamanda çıkış olarak görüyor. Bu 3 maçtan alınacak iyi sonuçlar, Beşiktaş'ı şampiyonluğun da önemli adaylarından birisi haline getirecek. Alanya'dan döndükten sonra iç sahada A.Gücü'nü ağırlayacak olan Kartal, ardından da deplasmanda G.Saray ile karşılaşacak. Sonrasında iç sahada Antalyaspor'u konuk edecek olan siyahbeyazlılar ligde oynayacağı 7 maçın 6'sında İstanbul'da boy gösterecek.
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