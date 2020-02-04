04 Şubat 2020, Salı

FUTBOL

Kartallar İstanbul'da

Kartallar İstanbul'da
FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.02.2020

, sıradaki 7 maçının 6’sını ’da, birini ise Alanya’da oynayacak. Siyah-beyazlılar bu süreçte maksimum puanı toplayıp, zirve yarışından kopmamak istiyor.

zorlu bir periyoda giriyor... Önümüzdeki 7 lig maçının 6'sını 'da 1'ini de Alanya'da oynayacak olan 'ın ekibi, bu süreçte maksimum puanı toplayıp zirve yarışına ortak olmak istiyor. , ve maçlarını İstanbul'da oynayacak olan Beşiktaş, bir sonraki hafta ise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın, bu zorlu periyodu aynı zamanda çıkış olarak görüyor. Bu 3 maçtan alınacak iyi sonuçlar, Beşiktaş'ı şampiyonluğun da önemli adaylarından birisi haline getirecek. Alanya'dan döndükten sonra iç sahada A.Gücü'nü ağırlayacak olan Kartal, ardından da deplasmanda G.Saray ile karşılaşacak. Sonrasında iç sahada 'u konuk edecek olan siyahbeyazlılar ligde oynayacağı 7 maçın 6'sında İstanbul'da boy gösterecek.

Ahmet Nur Çebi, Boateng ile bir araya geldi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Nihat Özdemir istifa etti mi? TFF açıkladı Nihat Özdemir istifa etti mi? TFF açıkladı
Kırklareli'de Fenerbahçe heyecanı Kırklareli'de Fenerbahçe heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda dev kapışmalar A Spor'da Ziraat Türkiye Kupası'nda dev kapışmalar A Spor'da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör