Kırklareli'de Fenerbahçe heyecanı
Çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan GMG Kırklarelispor gün sayıyor. Takımın yıldızları, “Hayalimiz gerçek oluyor. Formanın hakkını vereceğiz” diyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kırklarelispor'da geri sayım başladı. Kupada sırasıyla Ankaragücü, Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir'i eleyen 2. Lig takımı, gözünü sarı-lacivertlilere dikti. Takımın golcüsü Mert Sinan Pekesen, büyük heyecan içinde olduklarını belirtip, "Fenerbahçe ile karşılaşmayı hep istiyordum ama hayaldi. Şimdi hayalim gerçek oluyor ve çok heyecanlıyım. Kadıköy'de oynama hayalim vardı. Fenerbahçe'ye rakip olarak o sahaya çıkacağım" dedi. Kaleci İbrahim Demir, Fenerbahçe sınavının kendileri açısından vitrin maçı olduğunu kaydedip, "Karşılaşacağımız takım Fenerbahçe ve heyecanlanmamak mümkün değil. Hayallere adım adım gidiyoruz. Herkesin bir hayali vardır. Benim de hayallerimde tabii Fenerbahçe ile karşılaşmak vardı. Bu maça ayrı bir motivasyonla hazırlandık. Ben Trabzonsporluyum ve Fenerbahçe'ye karşı mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.
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