04 Şubat 2020, Salı

FUTBOL

Elazığ'da bütün spor faaliyetleri durduruldu!

Elazığ'da bütün spor faaliyetleri durduruldu!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.02.2020

24 Ocak'ta meydana gelen merkezli 6.8 büyüklüğündeki , bölge halkını derinden etkilemişti. 'da da hissedilen depremden sonra BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ertelenmişti. Elazığ Valiliği tarafından kentteki tüm spor faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı.

İl Spor Güvenlik Kurulu'nca alınan karara göre, kentteki tüm spor faaliyetleri durduruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, "24 Ocak 2020 günü ilimizde yaşanan nedeni ile ilimizde bulunan bazı spor tesislerinde depremde hasar gören vatandaşların geçici olarak barındırıldığı, yapısal kontrollerinin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından henüz tamamlanmadığı görülmüş olup, bu kapsamda ilimizde oynanacak olan profesyonel, amatör ve tüm spor branşlarındaki müsabakaların çalışmaların tamamlanmasına kadar ileri bir tarihe ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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