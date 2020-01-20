20 Ocak 2020, Pazartesi

FUTBOL

Everton rotayı Emre Can'a çevirdi

Everton rotayı Emre Can'a çevirdi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Devre arası çalışmalarına devam eden 'da , orta sahasını güçlendirmek istiyor. ekibinde bu bağlamda öne çıkan isim ise 'ta forma giyen . 2018-2019 sezonunda Juve formasıyla çıktığı 37 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen, bu sezon ise yeteri kadar şans bulamayan 26 yaşındaki oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor.

Andre Gomes'in sakatlığı sonrası ilk alternatif olarak 26 yaşındaki futbolcuyu belirleyen , bu için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Inter, ve Tottenham gibi takımların da hedefindeki Emre'den iyi bir bonservis bedeli almak isteyen İtalyan temsilcisi de gelecek tekliflere açık.

İngiliz medyasına göre için mutlaka bir girişimde bulunacak olan Everton, aynı zamanda da kadro yapılandırmasına giderek bazı futbolcularıyla yollarını ayıracak.

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