31 Ocak 2020, Cuma

FUTBOL

Hertha Berlin, Milan'dan Piatek'i kadrosuna kattı

Hertha Berlin Piatek'i kadrosuna kattı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.01.2020

(Bundesliga) ekibi , 'nın Milan takımından Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı. Hertha Berlin Kulübü, 24 yaşındaki Piatek ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten transferin detaylarına ilişkin bilgi verilmese de Almanya basınında 'in bu için bonuslar dahil 27 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Ülkesinin Lechia Dzierzoniow, Zaglebie Lubin ve Cracovia ekiplerinde oynayan Piatek, daha sonra 'da Genoa ile Milan formaları giydi.

Bu sezon Milan ile 20 maça çıkan Polonyalı milli futbolcu, 5 gol kaydetti.


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