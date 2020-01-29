30 Ocak 2020, Perşembe

FUTBOL

İtalya Kupası: Inter 2-1 Fiorentina | MAÇ SONUCU

İtalya Kupası'nda son yarı finalist Inter
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 Giriş Tarihi: 30.01.2020

Futbolda, çeyrek finalinde Inter, konuk ettiği ’yı 2-1 yenerek, yarı finale yükseldi. Inter'e yarı final vizesini getiren goller 44. dakikada Candreva ve 67. dakikada Barella'dan geldi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, Inter, 44. dakikada Antonio Candreva ile 1-0 öne geçti. İlk yarı, bu skorla ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda, konuk , 60. dakikada Martin Caceres'in attığı golle skorda dengeyi yeniden sağladı: 1-1.

Inter'den bu gole yanıt 67. dakikada Nicolo Barella'dan geldi ve mavi-siyahlı takım, maçta bir kez daha öne geçti: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, Fiorentina'yı 2-1 mağlup ederek, adını kupada son 4 takım arasına yazdırdı.

Bu sonuçla, Inter yarı finale yükselirken, yarı finalde ile eşleşti.

Yarı finalin diğer ayağında Milan ile eşleşti.

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