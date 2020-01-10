10 Ocak 2020, Cuma

FUTBOL

Cenk Tosun 6 aylığına Crystal Palace'a kiralandı

Cenk Tosun 6 aylığına kiralandı!
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 Giriş Tarihi: 10.01.2020

İngiliz ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcu 'un takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Son dakika haberine göre milli golcü, 6 aylığına 'a kiralandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu , takımından ayrılıyor.

Son dakika haberine göre Cenk Tosun, için sağlık kontrolünden geçiyor. Kontrollerde bir sorun çıkmaması halinde milli futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Crystal Palace'ta forma giyecek.

2018'in ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Cenk Tosun, yüksek beklentilerle gittiği İngiltere'de düzenli forma şansı bulamadı. Milli golcü, İngiliz temsilcisinde forma giydiği 51 maçta 10 gol atarken 6 da asist yaptı.

Deneyimli futbolcunun adı, eski takımı Beşiktaş'la da anılıyordu. Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlediği basın toplantısında ilgiyi doğruladı ancak TFF'nin kendileri için belirlediği limit kararının değişmeden bu transferin gerçekleşemeyeceğini dile getirdi. İngiliz basını ise oyuncunun ailevi nedenlerle Ada'dan ayrılmak istemediğini yazmıştı.

Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun sözleri

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