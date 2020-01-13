Transfer Raporu A Spor’da

Kim hangi kulüple anlaştı, kim hangi kulübün radarında? Canlı bağlantılar, sıcak gelişmeler, son dakika transfer haberleri…

Kim hangi kulüple anlaştı, kim hangi kulübün radarında? Canlı bağlantılar, sıcak gelişmeler, son dakika transfer haberleri… Aykut İnce'nin sunumu ve usta yorumcular ile Transfer Raporu bugün A Spor'da...