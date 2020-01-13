13 Ocak 2020, Pazartesi

FUTBOL

Transfer Raporu A Spor’da

Transfer Raporu A Spor’da
FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Kim hangi kulüple anlaştı, kim hangi kulübün radarında? Canlı bağlantılar, sıcak gelişmeler, son dakika transfer haberleri…

Kim hangi kulüple anlaştı, kim hangi kulübün radarında? Canlı bağlantılar, sıcak gelişmeler, son dakika transfer haberleri… Aykut İnce'nin sunumu ve usta yorumcular ile Transfer Raporu bugün A 'da...

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