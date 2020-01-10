10 Ocak 2020, Cuma

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Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun sözleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların Antalya'da düzenlediği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çebi, Everton forması giyen ve Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan Cenk Tosun konusuna da açıklık getirdi.
10.01.2020

Ahmet Nur Çebi'nin Cenk Tosun ile ilgili kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Cenk Tosun gündemimize geldi. Beşiktaş'a büyük ekonomik katkı sağlayarak gitti. Kendisine teşekkür ediyorum. Satışında da ben varım kulüpte. Biz TFF'ye ilettiğimiz sorunlara cevap alamadığımız için Cenk'e bir dönüş yapamadık. Cenk Tosun bu süreçte başka bir kulübe giderse üzülürüm."

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman ve transfer açıklaması

Çebi'den Fikret Orman ve transfer açıklaması Çebi'den Fikret Orman ve transfer açıklaması 10.01.2020
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