Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun sözleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların Antalya'da düzenlediği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çebi, Everton forması giyen ve Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan Cenk Tosun konusuna da açıklık getirdi.

Ahmet Nur Çebi'nin Cenk Tosun ile ilgili kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Cenk Tosun gündemimize geldi. Beşiktaş'a büyük ekonomik katkı sağlayarak gitti. Kendisine teşekkür ediyorum. Satışında da ben varım kulüpte. Biz TFF'ye ilettiğimiz sorunlara cevap alamadığımız için Cenk'e bir dönüş yapamadık. Cenk Tosun bu süreçte başka bir kulübe giderse üzülürüm."