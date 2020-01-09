09 Ocak 2020, Perşembe

FUTBOL

Tahkim Kurulu'ndan 'limit' açıklaması

Tahkim Kurulu'ndan 'limit' açıklaması
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 Giriş Tarihi: 09.01.2020

; ve 'nin limit başvurusunun incelenmesine devam edildiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 09.01.2020 Perşembe günü saat 16:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Alper Pirşen, Av.Yiğit Cem Coşkun ve Kulüp Görevlisi (CFO) Serdar Yıldız'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Kulüplerin Harcama Limitleri

1.GALATASARAY A.Ş.
451.659.184-TL

2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
179.821.014-TL

3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
275.335.170-TL

4.TRABZONSPOR A.Ş.
126.552.658-TL

5.BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR
97.575.509-TL

6.FENERBAHÇE A.Ş.
224.731.066-TL

7.ANTALYASPOR A.Ş.
59.355.091-TL

8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
83.192.355-TL

9.AYTEMİZ ALANYASPOR
100.032.618-TL

10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
69.092.764-TL

11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
121.001.299-TL

12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
82.439.445-TL

13.MKE ANKARAGÜCÜ
83.167.107-TL

14.KASIMPAŞA A.Ş.
90.647.027-TL

15.GÖZTEPE A.Ş.
88.726.737-TL

16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
96.545.656-TL

17.GENÇLERBİRLİĞİ
84.125.951-TL

18.YUKATEL DENİZLİSPOR
78.184.551-TL

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