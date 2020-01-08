08 Ocak 2020, Çarşamba

FUTBOL

''Sorunlar çözülecek''

''Sorunlar çözülecek''
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılış ve kapanış konuşmalarını yapacağı, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı 13-17 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek.

Çalıştay'ın ilk iki gününde , kulüp birlikleri ve profesyonel liglerde yer alan kulüplerin katılımıyla Türk futbolu masaya yatırılacak. Türk futbolunun geleceğinde devletin rolü, 'Türk Sporunda Gelecek Stratejileri' başlığı altında, kulüplerde mali disiplin ve iç denetim, FFP Türkiye uygulaması ve Türk futbolunda kaynakların kullanılması konuları ise 'Türk Futbolunda Finansal ve Çözüm Önerileri' başlığı altında ele alınacak.

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