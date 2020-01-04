Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı A Spor'da

Turkuvaz Medya’nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu programı açıklandı. İlk maçlar 14, 15 ve 16, rövanşlar ise 21, 22 ve 23 Ocak’ta oynanacak. Birbirinden çekişmeli 8 maç yine A Spor ekranlarında olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu. Dev kupaya ulaşmak için 16 takımın kıyasıya mücadele ettiği ve Turkuvaz Medya'nın bu heyecanı tüm Türkiye'deki futbolseverlerle buluşturduğu büyük organizasyonda ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Büyük heyecanda rövanşlar ise 21, 22 ve 23 Ocak'ta gerçekleştirilecek karşılaşmalarla sona erecek. Kupada birbirinden çekişmeli 8 maç A Spor ekranlarında HD kalitesinde ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Hakem Sistemi de devreye girecek.

İşte maç programı:



