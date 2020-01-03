Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu programı belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son 16 turunda ilk ve ikinci maçların programı şöyle:
1. MAÇLAR:
14 Ocak Salı:
16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor (Başakşehir Fatih Terim)
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
15 Ocak Çarşamba:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Kazım Karabekir)
20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
16 Ocak Perşembe:
18.00 Antalyaspor-Göztepe (Stat henüz açıklanmadı)
20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)
2. MAÇLAR:
21 Ocak Salı:
14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk)
20.30 Fenerbahçe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Ülker)
22 Ocak Çarşamba:
14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)
23 Ocak Perşembe:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...