20 Ekim 2019, Pazar

FUTBOL

Real Madrid, liderliği Barcelona'ya bıraktı

R. Madrid liderliği Barcelona'ya bıraktı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.10.2019

'da 'ın A Grubu'nda yer alan rakibi deplasmanda Mallorca'ya 1-0 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 7'nci dakikada Lago Junior kaydederken 'de Alvaro Odriozola mücadelenin 74'üncü dakikasında takımını 10 kişi bıraktı.

Bu mağlubiyetle Real Madrid ligdeki ilk yenilgisi alırken, liderliği de 'ya kaptırdı. Mallorca ise puanını 10'a yükselterek 14'üncü sıraya yükseldi.
Real Madrid, A Grubu 3'üncü hafta maçında 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de deplasmanda ile karşılaşacak.

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