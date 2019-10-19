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FUTBOL

Terör sevici St. Pauli! Tribünde skandal pankart...

Terör sevici St. Pauli! Tribünde skandal pankart...
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 Giriş Tarihi: 19.10.2019

Türk futbolcu ’i ’na destek vermesinden dolayı bırakan Alman ekibi St. Pauli terör örgütü /'ye destek verdi. Terör örgütü renkleriyle donatılan tribüne 'rojova için ayaklan’ yazılı pankartlar asılarak terör propagandası yapıldı.

Türk futbolcu 'i 'na destek vermesinden dolayı bırakan Alman ekibi St. Pauli terör örgütüne destek verdi.

TRİBÜNDE TERÖR PROPAGANDASI

Geçen hafta Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı'nı sosyal medya hesabından paylaştığı için kulübü St. Pauli tarafından 'Spora siyaset karıştırdığı' gerekçesiyle takımından ihraç edilen Cenk Şahin olayından 1 hafta sonra St. Pauli Stadı terör örgütü renkleriyle donatıldı.

Enver Cenk Şahin: Bu süreçte çok zorluk çektim

Tribünlerde sarı-kırmızı-yeşil renklerden oluşan koreografi sergilenirken 'rojova için ayaklan' yazılı pankartlar asıldı. Almanya Futbol Federasyonu 'selam' verilmesinden dolayı birçok futbolcuya ve kulübe ceza yağdırırken, terörü destekleyen pankartın açılmasına ise sessiz kalması tepkiye yol açtı. St. Pauli'nin Türklerden oluşan 'Ölene kadar' adlı taraftar grubunun ise buna nasıl bir tepki göstereceği merak konusu oldu. Bazı taraftarlar bundan sonra kulüp üyeliğinden istifa ederek maçlara gitmeyeceklerini ve takımı protesto edeceklerini açıkladı.

St. Pauli kulübünün uyguladığı bu çifte standart ve terör destekçisi tavrı ise birçok kişinin tepkisine neden oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından Enver Cenk Şahin'e destek!

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