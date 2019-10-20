20 Ekim 2019, Pazar

FUTBOL

Manchester United, Liverpool'un serisine son verdi

Liverpool'un serisini Manchester United bitirdi!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.10.2019

İngiltere 'de oynanan 9. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Manchester United, Liverpool'un üst üste 17 maçlık galibiyet serisini sonlandırmış oldu.

'in 9. haftasında , Stadı'nda lider 'u ağırladı.

Ev sahibi takım, 36. dakikada Marcus Rashford'ın attığı golle 1-0 üstünlük yakaladı.

Liverpool, 85. dakikada Adam Lallana'nın golüyle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Böylece lige 8'de 8 ile başlayan Liverpool, ilk puan kaybını yaşadı. Puanını 25 yapan Liverpool, en yakın rakibi 'nin 6 puan önünde zirvede yer aldı. Ligde 4 maçtır kazanamayan Manchester United, 10 puana ulaştı.

Bu arada geçen sezon da dahil edildiğinde ligde bu maça kadar üst üste 17 karşılaşma kazanan Liverpool, 2017'nin ağustos ile aralık ayları arasında peş peşe 18 kez galip gelen Manchester City'nin üst seviye liglerdeki rekor serisini egale edemedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Merih Demiral'dan tarihi transfer! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli Merih Demiral'dan tarihi transfer! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli
Fatih Terim'den 2 maçlık özel plan Fatih Terim'den 2 maçlık özel plan
R. Madrid liderliği Barcelona'ya bıraktı R. Madrid liderliği Barcelona'ya bıraktı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör