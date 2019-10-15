Schalke'den Ozan Kabak kararı! Asker selamı...
A Milli Takım'ımızın Arnavutluk ve Fransa karşısında attığı gollerden sonra oyuncularımızın verdiği asker selamı Avrupa'da bazı kesimleri rahatsız etmeye devam ediyor. Millilerimizin Mehmetçik'e verdiği selamın fotoğrafını beğenen Enver Cenk Şahin kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Cengiz Ünder, Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu da küstah yorumlara hedef olurken son olarak Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04 takımı konu ile ilgili bir açıklama yaptı.
Schalke 04, A Milli Takımımızın Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize yolladığı selamın Avrupa'da tepki görmesinin ardından Ozan Kabak ile ilgili bir açıklama yaptı.
Schalke'nin Kicker'e yaptığı açıklamasında, Arnavutluk ve Fransa maçı sonrasında asker selamı yapan Ozan Kabak ile konuşulacağı ve bunu yapmaması isteneceği belirtilirken, "Ozan Kabak ile kendi aramızda konuşacağız ve bu konuyu kapatacağız. Schalke 04, Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili sempolik hareketlerden kendini uzak tutuyor" ifadeleri kullanıldı.
Sakatlıktan yeni dönen Ozan Kabak, Arnavutluk ve Fransa maçlarında yedek kulübesinde yer almıştı.
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