15 Ekim 2019, Salı

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Juventus taraftarından Merih Demiral'a skandal tepki! Kampanya başlattılar

A Milli Futbol Takımımız ilk maçta darmadağın ettiği Fransa ile deplasmanda karşılaştı. Gruptan çıkma yolunda çok önemli bir maça çıkan Ay-yıldızlılar, geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golle zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılarak turnuva kapılarını ardına kadar araladı. Juventus taraftarları golden sonra ve maçın ardından asker selamı veren Merih Demiral'a sosyal medyadan küstah tepkiler gösterdi. İtalyanlar, Merih Demiral'ın kulüpten ayrılmasını istedi.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 19:15 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 19:15
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Juventus taraftarından Merih Demiral'a skandal tepki! Kampanya başlattılar

Avrupa'nın Türkiye hazımsızlığı devam ediyor.

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Juventus taraftarından Merih Demiral'a skandal tepki! Kampanya başlattılar

Millilerimizin Fransa maçındaki attığı golden sonraki asker selamı İtalyan taraftarları rahatsız etti.

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Juventus taraftarından Merih Demiral'a skandal tepki! Kampanya başlattılar

Fransa karşısında adeta duvar ören ve Horozlar'a nefes aldırmayan yıldız futbolcumuz Merih Demiral'a Juventus taraftarı tepki gösterdi.

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Juventus taraftarından Merih Demiral'a skandal tepki! Kampanya başlattılar

Juventus'tan ayrılacak mı?

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine Juventus taraftarları siyasi görüşleri nedeniyle Merih Demiral'ın kulüpten gönderilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

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Juventus taraftarından Merih Demiral'a skandal tepki! Kampanya başlattılar

Twitter'da "Demiral Out" etiketiyle paylaşımlar yapan bazı Juventus taraftarları, asker selamından dolayı milli futbolcumuzu hedef aldı.

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