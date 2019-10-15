15 Ekim 2019, Salı
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Juventus taraftarından Merih Demiral'a skandal tepki! Kampanya başlattılar
A Milli Futbol Takımımız ilk maçta darmadağın ettiği Fransa ile deplasmanda karşılaştı. Gruptan çıkma yolunda çok önemli bir maça çıkan Ay-yıldızlılar, geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golle zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılarak turnuva kapılarını ardına kadar araladı. Juventus taraftarları golden sonra ve maçın ardından asker selamı veren Merih Demiral'a sosyal medyadan küstah tepkiler gösterdi. İtalyanlar, Merih Demiral'ın kulüpten ayrılmasını istedi.
Giriş Tarihi: 15.10.2019 19:15 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 19:15
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