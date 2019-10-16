16 Ekim 2019, Çarşamba

FUTBOL

Dani Alves: Paris'te çok ırkçı var

Dani Alves: Paris'te çok ırkçı var
FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.10.2019

Bahia'da başladığı futbol kariyerinde Sevilla, , ve son olarak Saint-Germain'de () 2 sezon geçiren , 'da GQ dergisine açıklamalarda bulundu. Yaz döneminde ülkesinin takımına transfer olan 36 yaşındaki futbolcu, en mutsuz olduğu şehrin Paris olduğunu ifade etti.

Fransız başkentinde yaşamaktansa Sevilla veya 'yı tercih edeceğini aktaran defans oyuncusu, " stresli bir şehir. Çok sevemedim. İlginç bir kültür şoku yaşadım. Paris'e 1 haftalığına giderseniz güzel bir gezi yaparsanız, ancak daha uzun kalırsanız sizi yorar." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluklar yaşamasına rağmen hayatından memnun olmadığını vurgulayan Alves, "Şehrin stresi bana 'yu hatırlattı. Tek farkı, Paris'te çok ırkçı var. Şahsi olarak bana ırkçılık yapamadılar çünkü cevaplarını çok sert vereceğimi biliyorlardı fakat arkadaşlarıma yapılanlara şahit oldum." şeklinde görüş belirtti.



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