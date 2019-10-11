11 Ekim 2019, Cuma

FUTBOL

UEFA'dan Sabri Çelik'e görev

FUTBOL
Giriş Tarihi: 11.10.2019

, ile arasında oynanacak mücadelede görev yaparacak.

, ile takımları arasında 15 Ekim 2019 Salı günü oynanacak Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası 6. Grup müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrindeki FFM Training Centre Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 15.30'da başlayacak.

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