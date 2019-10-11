11 Ekim 2019, Cuma

FUTBOL

Enver Cenk Şahin'in paylaşımı Almanları rahatsız etti

Enver Cenk paylaşımı Almanları rahatsız etti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 11.10.2019

 2 ekiplerinden St Pauli,  paylaşımında bulunan Türk oyuncusu  ile ilgili resmi sitesinde bir açıklama yayınladı.

Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver , Instagram hesabından paylaşımında bulunurken ''Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle!'' sözlerini kullandı.

Bu paylaşımın üzerine Enver Cenk Şahin'in kulübü St. Pauli, resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

ALMAN EKİBİNİN AÇIKLAMASI:

"Ülkemizin sınırında gerçekleştirdiği "Barış Pınarı Hareketı" doğrultusunda Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Cenk Şahin ile ilgili yayınladığı bildiride, "Cenk Şahin perşembe günü Türk ordusunun Suriye'de gerçekleştirdiği operasyon ile ilgili bir paylaşımda bulundu. FC St. Pauli, bu tarz paylaşımlarla ve konularla bağdaştırılmamayı diliyor, bu tarz şeylerin kulübümüzün değeriyle örtüşmediğini belirtmek istiyoruz. Kulübümüz oyuncuyla bir konuşma gerçekleştirdi. Görüşmeler özel olarak devam ediyor ve bu işlem tamamlanana kadar başka hiçbir yorum yapılmayacaktır" yorumunda bulundu ve paylaşımını "Artık savaş yok!" diyerek sonlandırdı.

Cenk Şahin 2017 yılında Kulübü'nden St. Pauli'ye transfer olmuştu.

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