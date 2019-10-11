11 Ekim 2019, Cuma

FUTBOL

Cengiz Ünder'den Mehmetçik'e destek

Cengiz Ünder'den Mehmetçik'e destek
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 Giriş Tarihi: 11.10.2019

A ekiplerinden Roma forması giyen   hesabından bir paylaşım yaptı. Milli futbolcumuzun asker selamı verdiği pozu paylaşması sonrası genç yıldızı takip eden ya da etmeyen birçok kişi, bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

A ekiplerinden Roma forması giyen hesabından bir paylaşım yaptı. Milli futbolcumuzun asker selamı verdiği pozu paylaşması sonrası genç yıldızı takip eden ya da etmeyen birçok kişi, bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Süper Lig ekiplerinden Mehmetçik'e destek

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder sosyal medya hesabından asker selamı verdiği bir fotoğrafı paylaştı. Başarılı oyuncunun bu paylaşımı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek olarak yorumlandı.

Cengiz Ünder'in yaptığı asker selamı paylaşımını 3 tane Türk bayrağı emojisiyle sosyal medyadan paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içinde büyük beğeni alırken ve paylaşıma destek yorumları da yağdı.

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