Cengiz Ünder'den Mehmetçik'e destek
İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Cengiz Ünder sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Milli futbolcumuzun asker selamı verdiği pozu paylaşması sonrası genç yıldızı takip eden ya da etmeyen birçok kişi, bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Cengiz Ünder sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Milli futbolcumuzun asker selamı verdiği pozu paylaşması sonrası genç yıldızı takip eden ya da etmeyen birçok kişi, bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder sosyal medya hesabından asker selamı verdiği bir fotoğrafı paylaştı. Başarılı oyuncunun bu paylaşımı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek olarak yorumlandı.
Cengiz Ünder'in yaptığı asker selamı paylaşımını 3 tane Türk bayrağı emojisiyle sosyal medyadan paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içinde büyük beğeni alırken ve paylaşıma destek yorumları da yağdı.
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