11 Ekim 2019, Cuma

FUTBOL

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
FUTBOL
Giriş Tarihi: 11.10.2019

kokartlı hakem , Altı Futbol Şampiyonası 6. Grup'ta Salı günü Karadağ ile arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Gradski Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak müsabakada, 'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Öte yandan, Gözlemcisi Sabri Çelik, Altı Futbol Şampiyonası 6. Grup'ta Salı günü Kuzey Makedonya ile Kazakistan arasında oynanacak maçta görevlendirildi.

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