11 Ekim 2019, Cuma

FUTBOL

Makedonya'da Eljif Elmas şov!

Makedonya'da Eljif Elmas şov!
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 Giriş Tarihi: 11.10.2019

EURO2020 Elemeleri G Grubu'nda ile Slovenya karşı karşıya geldi. Üsküp'te bulunan National Arena Toshe Proeski'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Kuzey Makedonya, 'lik skorla kazandı.

EURO 2020 Elemeleri G Grubu'nda Makedonya ile Slovenya kozlarını paylaştı. 'den 'ye transfer olan , Slovenya karşısında maça ilk 11'de başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 50. dakikasında ise 'ın eski futbolcusu Pandev'in asistinde Eljif Elmas topu ağlara gönderdi ve takımını Slovenya karşısında 1-0 öne geçirdi.Fenerbahçe forması giyen Zajc ise Slovenya'da yedekler arasında maça başladı ve 65. dakikada oyuna dahil oldu.

Eljif Elmas'a büyük övgü! Gattuso ve Modric...

Dakikalar 68'i gösterdiğinde Eljif Elmas takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Maçın son dakikasında Slovenya'da Ilicic attığı golle skoru yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Ters köşe yaptı! Mehmet Ekici... Ters köşe yaptı! Mehmet Ekici...
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Merih'ten Marchisio'ya tokat gibi cevap! Merih'ten Marchisio'ya tokat gibi cevap!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör