Makedonya'da Eljif Elmas şov!
EURO2020 Elemeleri G Grubu'nda Kuzey Makedonya ile Slovenya karşı karşıya geldi. Üsküp'te bulunan National Arena Toshe Proeski'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Kuzey Makedonya, 2-1'lik skorla kazandı.
EURO 2020 Elemeleri G Grubu'nda Makedonya ile Slovenya kozlarını paylaştı. Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, Slovenya karşısında maça ilk 11'de başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 50. dakikasında ise Galatasaray'ın eski futbolcusu Pandev'in asistinde Eljif Elmas topu ağlara gönderdi ve takımını Slovenya karşısında 1-0 öne geçirdi.Fenerbahçe forması giyen Zajc ise Slovenya'da yedekler arasında maça başladı ve 65. dakikada oyuna dahil oldu.
Dakikalar 68'i gösterdiğinde Eljif Elmas takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Maçın son dakikasında Slovenya'da Ilicic attığı golle skoru 2-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.
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