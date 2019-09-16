16 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Eljif Elmas'a büyük övgü! Gattuso ve Modric...

Eljif Elmas'a büyük övgü! Gattuso ve Modric...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.09.2019

İtalya Serie A'nın 3. hafta maçında Napoli, sahasında konuk ettiği Sampdoria'yı 2-0 mağlup etti. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon euro bonservisle transfer olan Makedon oyuncu Eljif Elmas, ilk 11'de başladığı Sampdoria maçındaki performansıyla büyük alkış aldı.

İlk 11 çıktığı maçın 76. dakikasında yerini Lorenzo Insigne'ye bırakan Eljif Elmas, Allan'ın dinlendirildiği maçta oldukça başarılı bir görüntü sergiledi

İki gol şansından sonuç alamasa da Eljif, girdiği 8 ikili mücadelenin 5'inde kazanan taraf olarak çıkarken koşu ve depar hızı ortalamalarında ise takımında üçüncü, maçta dördüncü sırayı aldı.

Performansı basında da geniş yer bulurken Gazzetta dello Sport, "Etkili ayaklara ve 'dan gelen karaktere sahip Makedon Elmas'ın kusursuz başlangıcının altını çizmeliyiz. 19 yaşında ve çok fazla gelişim gösterebilir ama zaten şu an rekabetçi durumda ve oldukça iyi bir kişiliğe sahip. Güzel bir transfer" ifadelerini kullandı.

İşte Eljif için basında kullanılan diğer ifadeler;

Corriere dello Sport - "Küçük Modric, zerafeti ile oyuna hakim oluyor. Bir star gibi dans ederken hemen bir canavara dönüşebiliyor. Sabit bir rolü yok çünkü hepsini yapabiliyor"

Il Mattino - "Allan'ın yerine oynadı ve Brezilyalıyı aratmadı. Bir çılgın gibi koşuyor ve sahanın her alanına etki ediyor. Zarif ayaklara sahip"

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