10 Ekim 2019, Perşembe

FUTBOL

Merih Demiral'dan Marchisio'ya tokat gibi cevap!

Merih'te Marchisio'ya tokat gibi cevap!
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 Giriş Tarihi: 10.10.2019

Milli futbolcumuz   ile ilgili 'yi suçlayan bir paylaşım yapan Marchisio'ya, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüyle harekatın sebeplerini İngilizce bir metinle anlatarak karşılık verdi.

'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini yok etmeye yönelik başlatmış olduğu ile ilgili Juventus'un eski futbolcularından Marchisio'dan bir paylaşım gelmişti. İtalyan futbolcu, Türkiye'yi suçlayan bir metinle operasyona tepki göstermişti. Marchisio'ya yanıt milli futbolcumuz 'den geldi.

"YURTTA SULH, CİHANDA SULH"

Juventus'un eski oyuncusu Marchisio, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Türkiye'yi suçlayan bir paylaşım yaptı. Merih Demiral ise Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüyle harekatın sebeplerini İngilizce bir metinle anlatarak karşılık verdi.



Milli futbolcumuz paylaştığı metinde, "Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. /YPG kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeliyi güvenli bölgeye yerleştirmek." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Ryan Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Ryan Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
VAR'da büyük skandal! Telefonunu şarja takmış VAR'da büyük skandal! Telefonunu şarja takmış
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör