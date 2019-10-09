09 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Süper Lig ekiplerinden Mehmetçiğe destek

Süper Lig ekipleri, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. İşte kulüplerimizin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 19:05
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Süper Lig ekiplerinden Mehmetçiğe destek

TRABZONSPOR

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Süper Lig ekiplerinden Mehmetçiğe destek

FENERBAHÇE

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Süper Lig ekiplerinden Mehmetçiğe destek

BEŞİKTAŞ

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Süper Lig ekiplerinden Mehmetçiğe destek

GALATASARAY

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Süper Lig ekiplerinden Mehmetçiğe destek

KONYASPOR

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