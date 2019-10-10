10 Ekim 2019, Perşembe

FUTBOL

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.10.2019

kokartlı Türk hakem , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri G Grubu'ndaki Slovenya-Avusturya maçında görev yapacak.

'nın açıklamasına göre, 13 Ekim Pazar günü Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak 8. hafta maçı TSİ 21.45'te başlayacak.

Müsabakada 'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise olacak.

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