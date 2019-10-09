09 Ekim 2019, Çarşamba
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"VAR" skandalı ortaya çıktı! Telefonunu şarja takmış
Giriş Tarihi: 09.10.2019
Suudi Arabistan'da ilginç bir VAR krizi yaşandı, Al Nassr-Al Fateh maçında bir hakem VAR kablosunu çıkarıp telefonunu şarja takınca statta sistem kapandı.
Dünya futbolunda Video Asistan Hakem sistemi gün geçtikçe gelişirken garip olaylar da peşin sıra geliyor. Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al-Nassr-Al Fateh maçının oynandığı sırada hakemler VAR sistemine başvurmak istedi.
Ancak bu esnada VAR sistemini çalışmadığı görüldü. Araştırılan olayın detayında hiç beklenmedik bir gerçek çıktı. Bir stat görevlisi VAR kablosunu fişten çıkararak, kendi telefonu şarj etmeye başladı. Bu nedenle VAR sistemi devreden çıktı ve kullanılamadı.
Al Nassr, Buraikan'ın 49. dakikadaki golüyle Al Fateh'i 1-0 mağlup etti.
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