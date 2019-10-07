07 Ekim 2019, Pazartesi

FUTBOL

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.10.2019

FIFA kokartlı hakem , Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ile Polonya arasında oynanacak maçı yönetecek.

FIFA kokartlı hakem , Letonya ile Polonya takımları arasında 10 Ekim 2019 Perşembe günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G grubu müsabakasını yönetecek. Letonya'nın Riga şehrindeki Daugava Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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