07 Ekim 2019, Pazartesi

FUTBOL

Juventus, Inter deplasmanında kazandı

Juventus Inter'i deplasmanda devirdi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.10.2019

'nin (Serie A) 7. haftasında , Inter'i 2-1 yendi.

Lige 6'da 6 ile başlayan Inter, son 8 yılın şampiyonu 'u konuk etti.

İlk yarı, Juventus'tan Dybala'nın 4 ve Inter'den Martinez'in (penaltıdan) 18. dakikada kaydettiği gollerle 1-1 tamamlandı.

62. dakikada oyuna giren Juventus'un Arjantinli forvet oyuncusu Higuain, 80. dakikada attığı golle takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Puanını 19'a çıkaran namağlup Juventus, ligdeki ilk yenilgisini alan Inter'in bir puan önünde liderliğe yükseldi.

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