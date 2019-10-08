08 Ekim 2019, Salı

FUTBOL

UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev

UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.10.2019

FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk, 11 Ekim Cuma günü Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 9'uncu Grup'ta oynanacak Moldova-Galler mücadelesinde düdük çalacak.

'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Ümit Öztürk'ün yardımcıları Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir olacak. Moldova'nın Orhei şehrinde bulunan District Sport Complex Stadı'nda TSİ 17.00'de başlayacak müsabakada dördüncü hakem olarak ise Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

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