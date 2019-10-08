08 Ekim 2019, Salı
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UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev
Giriş Tarihi: 08.10.2019
FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk, 11 Ekim Cuma günü Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 9'uncu Grup'ta oynanacak Moldova-Galler mücadelesinde düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Ümit Öztürk'ün yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir olacak. Moldova'nın Orhei şehrinde bulunan District Sport Complex Stadı'nda TSİ 17.00'de başlayacak müsabakada dördüncü hakem olarak ise Abdulkadir Bitigen görev yapacak.
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