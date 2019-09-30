30 Eylül 2019, Pazartesi

FUTBOL

UEFA'dan Türk hakemlerine görev

UEFA'dan Türk hakemlerine görev
FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.09.2019

yaptığı açıklamada kokartlı Türk hakemlerinden ve 'a UEFA Şampiyonlar Ligi ve 'nin 2'nci haftasında görev verildiğini açıkladı.

'dan yapılan açıklamaya göre, , UEFA 2'nci haftasında D Grubu'nda oynanacak Rosenborg-PSV Eindhoven arasındaki mücadelede görev yapacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Norveç'in Trondheim şehrinde bulunan Lerkendal Stadı'nda oynanacak karşılaşma 3 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

kokartlı Türk hakemlerden ise UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 2'nci haftasında oynanacak -Espanyol müsabakasında düdük çalacak. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise olacak. 'nın başkenti Moskova'da yer alan CSKA Arena'da oynanacak maç 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak.



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