UEFA'dan Türk hakemlerine görev

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi 2'nci haftasında D Grubu'nda oynanacak Rosenborg-PSV Eindhoven arasındaki mücadelede görev yapacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Norveç'in Trondheim şehrinde bulunan Lerkendal Stadı'nda oynanacak karşılaşma 3 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Ali Palabıyık ise UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 2'nci haftasında oynanacak CSKA Moskova-Espanyol müsabakasında düdük çalacak. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan CSKA Arena'da oynanacak maç 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak.

