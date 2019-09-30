30 Eylül 2019, Pazartesi

FUTBOL

Messi'nin vakfı için soruşturma talebine ret

Messi'nin vakfı için soruşturma talebine ret
FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.09.2019

'da , 'da oynayan Arjantinli futbolcu 'nin sahibi olduğu vakıf ile ilgili mali soruşturma talebini reddetti.

Hakimi Maria Tardon, Messi Vakfı aracılığıyla Messi, babası ve erkek kardeşi hakkında ortaya atılan para aklama ile mali usulsüzlük iddialarının, doğrudan bilgi unsuru taşımadığı açıklamasında bulundu.

Dosyayı kapatan hakim Tardon, Messi Vakfının eski bir çalışanı tarafından ortaya atılan iddiaların güvenilir olmadığını ve hiçbir temele dayanmadığını belirtti.

Ayrıca, suçlamaların ikinci bölümünde yer alan dolandırıcılık iddialarının ise Arjantin'de araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

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