28 Eylül 2019, Cumartesi

FUTBOL

Borussia Dortmund evinde 1 puanla yetindi

B. Dortmund evinde 1 puana razı oldu
FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.09.2019

'nde (Bundesliga) , sahasında ile 2-2 berabere kaldı.

, Bundesliga'nın 6. haftasında 'ta 'i konuk etti.

Konuk ekip 8. dakikada Milot Rashica ile 1-0 öne geçse de Borussia Dortmund 9. dakikada 'nin attığı golle eşitliği sağladı. 41. dakikada takımını öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 bitti.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Werder Bremen, 55. dakikada Marco Friedl'in topu filelere göndermesiyle skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 berabere sona erdi.

Werder Bremen'de ilk 11'de başlayan 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 11'e, Werder Bremen ise 7'ye çıkardı.

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